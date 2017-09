– Jestem absolutnie za tym, żeby wystawić Niemcom fakturę za to, co zrobili 70 lat temu. Do tej pory sprawa nie jest rozwiązana – stwierdził na antenie RMF FM poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. W czwartek prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali na Malcie m.in. na temat reparacji.