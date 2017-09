Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz pytany był na briefingu w Sejmie o sprawę generała Jarosława Kraszewskiego, któremu Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła dostęp do informacji niejawnych. – SKW po ostatnim badaniu i udostępnieniu panu Kraszewskiemu dostępu do informacji niejawnych nabrała wątpliwości co do składanych przez niego informacji i one muszą być zweryfikowane – stwierdził szef MON.