W piątek Sąd Okręgowy we Wrocławiu miał podjąć decyzję o powrocie 27-letniego Tomasza Ł. ze Świdnicy do więzienia. Mężczyzna skazany za przestępstwa seksualne na dzieciach pozostanie jednak na wolności. Powód? Sąd nie znalazł na razie placówki, do której mógłby trafić Ł., który choruje na stwardnienie rozsiane.