Krystyna Pawłowicz apeluje do Polaków. „Musimy o to zawalczyć”

„PIS musi wygrać kolejne wybory ok 50 procentami głosów. Udział w wyborach i ochrona Polski jest obowiązkiem wszystkich patriotycznych Polaków. Musimy o to zawalczyć” – apeluje we wpisie na Facebooku posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.