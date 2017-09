– Byli brudni, czasem płaszcze się za nimi wlokły – byli tacy mali. To była populacja wielkiego głodu na Ukrainie i w Rosji. Byli wynędzniali i szli nie jak armia. Robili wrażenie hordy, masy robactwa, mrówek z karabinami. Szli powoli, bez rytmu, pokrzykując, no i śmierdząc. Jeszcze przed wejściem Armii Czerwonej doszedł do Lwowa potworny smród – tak Adam Macedoński, artysta plastyk, twórca Instytutu Katyńskiego w Polsce opowiadał w programie „Minęła dwudziesta” o wejściu do Lwowa Armii Czerwonej.