Poseł Marek Sowa z Nowoczesnej złożył do Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację. Przedmiotem zapytania były rosnące ceny masła w Polsce. „Należy zauważyć, że to, co zaczyna poważnie niepokoić konsumentów z uwagi na rosnące koszty nabycia masła, ma również pewien pozytywny aspekt" - odpowiada Jurgiel.