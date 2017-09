– To są słowa, które są próbą wykręcania się Niemców od tego, co jest aktem sprawiedliwości. Bo jeżeli dojdzie do wypłacenia tych reparacji, to będzie to po prostu akt sprawiedliwości – mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy o stanowisko szefa niemieckiego MSZ ws. reparacji dla Polski za II wojnę światową.