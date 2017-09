– Rozumiem stanowisko PKW w ten sposób, że pomiędzy wyborami można robić wszystko, czyli jest wolna amerykanka. Nie ma zasad gry. Jeżeli PiS wyda 100 mln zł na tego typu kampanię, czy to będzie dalej ok? To są kwoty, które nigdy nie były wydawane w tak bezczelny sposób – mówił w Radiu ZET lider Nowoczesnej Ryszard Petru.