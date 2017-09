Rachunek Gronkiewicz-Waltz zajął Urząd Skarbowy? Ratusz zabrał głos: To skandal

– Sprawdzamy te doniesienia. Jeśli to prawda to jest to absolutny skandal – mówi Bartosz Milczarczyk rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Warszawie. Chodzi o informacje, że Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku Hanny Gronkiewicz-Waltz 12 tysięcy złotych na poczet kar grzywny, jakie nałożone zostały przez prezydent przez komisję weryfikacyjną.