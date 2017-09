UOKiK ostrzega przed działalnością pośrednika ubezpieczeniowego Goldberg&Sons z Chorzowa. Przedstawiciele spółki dzwonią do konsumentów i proponują spotkania, w trakcie których namawiają na zmianę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wprowadzają klientów w błąd, m.in. co do kosztów rezygnacji z ubezpieczenia i rzeczywistych kosztów zawarcia nowej umowy.