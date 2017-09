Bezdomna włamała się do mieszkania i... posprzątała. Z myciem okien włącznie!

Krakowscy policjanci zatrzymali 55-letnią kobietę, która włamała się do przypadkowego mieszkania, gdzie spędziła noc. W zamian za nielegalny nocleg, zrobiła gruntowne porządki. Po zatrzymaniu usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.