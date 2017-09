Lotniska dołączają do akcji „Różaniec do Granic”

7 października Polacy staną wzdłuż granic kraju, by wspólnie odmawiać różaniec i w ten sposób otoczyć Polskę modlitwą. Organizatorzy „Różańca do Granic” poinformowali, że do akcji dołączyły lotniska w Warszawie, Poznaniu oraz Pyrzowicach.