W odpowiedzi na wpis, który posłanka Prawa i Sprawiedliwości zamieściła na Facebooku, internauta utworzył petycję nawołującą do zablokowania jej możliwości korzystania z tego portalu. „Krystyna Pawłowicz od lat wykorzystuje media społecznościowe do szerzenia nienawiści do Polaków” – uzasadnił.