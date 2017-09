KE „przestudiuje” propozycje prezydenta Dudy. Timmermans: Rządy prawa to nie opcja, a obowiązek

– Przestudiujemy dokładnie propozycje przedstawione dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę – poinformował wiceszef Komisji Europejskiej po spotkaniu w Brukseli, poświęconym m.in. procedurze praworządności w Polsce. Frans Timmermans dodał, że z satysfakcją przyjmuje gotowość strony polskiej do dialogu. – Mam nadzieję, że będę mógł zaprosić ministrów Zbigniewa Ziobrę i Witolda Waszczykowskiego lub pojechać do Warszawy, by ten dialog prowadzić – dodał.