Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w radiu RMF FM opowiedział o powodach, które przyczyniły się do tego, że nie przyjął zaproszenia od prezydenta do uczestniczenia w rozmowach nad zmianą konstytucji. Ustosunkował się także do bieżącej sytuacji w kwestii sondaży, których wyniki nie są korzystne dla opozycji.