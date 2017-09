– Różnimy się co do metod, ale nie co do celów. Zmiana musi być głęboka, ale nie musi być rewolucyjna – mówi w wywiadzie, który ukazał się w środowym „Dzienniku Gazecie Prawnej” prezydent Andrzej Duda, komentując rozbieżności między nim a PiS w kwestii reformy sądownictwa.