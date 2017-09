Zofia Romaszewska: Mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do rekonstrukcji rządu

– Mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do rekonstrukcji rządu. A co na ten temat sądzę, to wolałabym nie mówić – stwierdziła w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RFM FM Zofia Romaszewska, była opozycjonistka, a obecnie doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy.