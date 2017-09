ABW zmienia strukturę. „Rzeczpospolita”: To „wielkie czyszczenie” kadr

Czwartkowa „Rzeczpospolita” informuje o „wielkim czyszczeniu w ABW”. Z ustaleń dziennikarek wynika, że do końca roku kierownictwo agencji planuje pozbyć się m.in. wszystkich pracowników, którzy w przeszłości byli zatrudnieni w SB, zostali pozytywnie zweryfikowani do UOP, a następnie trafili do ABW.