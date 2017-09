Zofia Romaszewska, doradca społeczny prezydenta oraz działaczka opozycji w PRL oceniła w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24, że „prezydent ratuje obóz dobrej zmiany przed nieszczęściem”, a Szydło „stara się uważać to, co w partii się uważa”. Ujawniła ponadto, że próbowała dodzwonić się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. prezydenckiego weta, jednak nie odbierał on swojego telefonu.