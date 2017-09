Gorąco w Sejmie. Petru blokuje mównicę, Kuchciński przywołuje go do porządku

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu doszło do spięcia między Ryszardem Petru a Markiem Kuchcińskim. Lider Nowoczesnej podjął niezwiązany z obradami tego dnia temat handlu w niedzielę i nie chciał opuścić mównicy, mimo że wielokrotnie prosił go o to marszałek Sejmu Marek Kuchciński.