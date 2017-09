Z wnioskiem, do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie, policjanci z ogniwa do spraw nieletnich zwrócili się o wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz rozważenie możliwości umieszczenia w schronisku dla nieletnich 14-latka. Nastolatek pobił swoją matkę i żądał od niej pieniędzy. Sąd przychylił się do wniosku funkcjonariuszy.