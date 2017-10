Organizacje z zagranicy chwalą się, że ich pieniądze przyczyniły się do nacisków na polski rząd – donosi we wtorek „Rzeczpospolita”. Powołując się na raport Instytutu Ordo Iuris gazeta informuje, że w postaci niewielkich grantów do polskich organizacji feministycznych przypłynęło w sumie około miliona złotych.