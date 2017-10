Waszczykowski: Jestem krytykowany za to, że zmiany są zbyt łagodne

– Jestem krytykowany przez moje środowisko za to, że zmiany są zbyt łagodne. Że z wieloma osobami powinienem się rozprawić ostrzej – przyznał na antenie RMF FM szef MSZ Witold Waszczykowski. Skomentował także informacje o „masowych czystkach” w polskiej dyplomacji i zaznaczył, że to „przegląd kadr”. – Duża część ambasadorów została wymieniona, w następnych 2 miesiącach kolejna grupa ok. 10 -12 ambasadorów zostanie wymieniona – poinformował.