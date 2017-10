– Co mi było? Przede wszystkim papierochy, Red Bulle, po 2-3 godziny snu. I to mi było. Non stop praca. Sejm, koncerty charytatywne, rozjazdy, dom, obowiązki domowe – wszystko na raz – za dużo tego wszystkiego, no i PESEL – kwestia zasadnicza – mówił na antenie RMF FM Paweł Kukiz.