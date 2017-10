Minister zaapelował do protestujących lekarzy. Sugerował, by „udali się do domu”

– Warto, żeby udali się państwo do domu, co nie znaczy zwinęli sztandary i wycofali się z postulatów – powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia minister Konstanty Radziwiłł. Był to jego apel do lekarzy rezydentów, którzy nie przerywają protestu głodowego.