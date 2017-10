Rzecznik klubu PiS: Nie ma rozwiązań, o których mówił Kukiz. To jego krok, żeby sięgnąć po pieniądze

– Być może będziemy zmuszeni, by założyć partię. Patrzę z niepokojem na to, co robi partia władzy przy ordynacji wyborczej, na te zapowiedzi – stwierdził na antenie RMF FM Paweł Kukiz. Zapowiedzi polityka skomentowała podczas konferencji prasowej rzecznik klubu PiS Beata Mazurek.