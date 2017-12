Lider PO Grzegorz Schetyna zaapelował w sobotę do Nowoczesnej o utworzenie prezydium klubów. – Myślę, że to by się nie sprawdziło na dłuższą metę. Jesteśmy partiami, które mają różne podejście, różne programy, więc trudno byłoby wypracować wspólne stanowisko przy wielu ustawach – odpowiedziała w rozmowie z Polsat News szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.