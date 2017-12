„Wyszło to PiS-owi nie najlepiej”. Doradczyni prezydenta o wizerunkowym potknięciu partii

– Jestem kawałkiem zderzaka pana prezydenta i jest to dla mnie zaszczytem, choć gdybym powiedziała, że przyjemność, to bym przesadziła – mówi w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl Zofia Romaszewska. Doradczyni prezydenta recenzuje zmiany w sądownictwie i zdarza, co według niej jest PR-ową wpadką PiS-u w tym kontekście.