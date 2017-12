– To, co dziś usłyszeliśmy z ust członków komisji, to nieudolna próba wybielenia urzędników Lecha Kaczyńskiego. Żaden z tych urzędników nie został przesłuchany, jest to typowa próba odwrócenia kota ogonem – powiedziała podczas konferencji prasowej prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.