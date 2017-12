„Zdjąć aureolę z mordy chama” - postuluje we wpisie na Facebooku lider KOD. Krzysztof Łoziński diagnozuje obecną sytuację społeczno-polityczną wskazując, że „wszystko to, co się obecnie dzieje, to nobilitacja chamstwa, to bydło na salonach”. Zdaniem Łozińskiego, największym problemem po upadku rządów PiS-u będzie „zdjęcie aureoli chama”.