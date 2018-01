Na co pójść do kina? Najbardziej wyczekiwane premiery 2018 roku

W 2018 roku kinomani nie będą mieli na co narzekać. Czekają ich zarówno nowe odsłony bijących rekordy popularności filmów jak „Deadpool”, „Tomb Rider” czy „Avengers”, jak również kinowe „pewniaki” w gwiazdorskiej obsadzie, jak choćby „Czwarta władza” z Meryl Streep i Tomem Hanksem. Na co warto pójść do kina w nadchodzącym roku? Przygotowaliśmy subiektywny przegląd najbardziej wyczekiwanych premier.