Ukradł ptasie mleczko, policja ruszyła w pościg. To był dopiero początek...

W niedzielę rano w gminie Szemud (województwo pomorskie) nieznany mężczyzna wbiegł do jednej ze stacji paliw, ukradł ptasie mleczko, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Po tym, jak policja schwytała mężczyznę, okazało się, że miał on w samochodzie 2,5 kilograma narkotyków.