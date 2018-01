– Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami będą wzmacnianie prawa międzynarodowego i prewencja, a naszym znakiem firmowym – łączenie kwestii bezpieczeństwa z rozwojem – powiedział we wtorek minister Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do uczestnictwa w światowej polityce – zaznaczył szef resortu dyplomacji.