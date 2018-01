– Nie ma czegoś takiego w służbie zdrowia jak załatwienie sprawy. Służba zdrowia w Polsce jest ogromnie zaniedbana. To lata, jeśli nie dziesiątki lat różnego rodzaju zaniedbań, przede wszystkim niedofinansowania, ale także różnych niedostatków organizacyjnych i my to zmieniamy – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w TVN24.