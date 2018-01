Rządowi kontrolerzy domagają się, by słynny były funkcjonariusz CBA Tomasz Kaczmarek, znany szerzej jako „agent Tomek”, zwrócił 1,4 mln zł dotacji. To efekt kontroli w środowiskowych domach samopomocy ECWS Helper, które wraz z małżonką prowadzi Kaczmarek. „Agent Tomek” postanowił zwrócić się o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego – podaje „Fakt”.