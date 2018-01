Petru: Chcę mieć wpływ na polską rzeczywistość. W poniedziałek powiem, co będę robił

– Chcę mieć wpływ na polską rzeczywistość. Co dokładnie będę robił, powiem w najbliższy poniedziałek – mówił na antenie Polsat News Ryszard Petru. Były przewodniczący zapowiedział konferencję prasową, podkreślając jednocześnie, że w Nowoczesnej będzie robił "to, co dotychczas".