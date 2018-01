– Nie przejmujemy się tym, co mówi Martin Schulz. On ma własne problemy. Przypominam, że jego partia uzyskała najgorszy w historii wynik w wyborach. Jeżeli pan Martin Schulz próbuje rozmawiać w Europie z innymi krajami takim językiem, to chyba skazuje się na jeszcze większą marginalizację – powiedział wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński w programie „Gość Wiadomości”. Jak dodał, „taka arogancka postawa jest nie do zaakceptowania”.