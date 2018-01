Przed Sejmem odbyła się manifestacja, zorganizowana przez partię Razem, Inicjatywę Polską i organizacje kobiece. To reakcja na odrzucenie przez Sejm obywatelskiego projektu komitetu „Ratujmy Kobiety 2017. Przypomnijmy, do jego skierowania do prac w sejmowej komisji zabrakło 9 głosów.