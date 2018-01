Elektromobilność w Pałacu Prezydenckim to wydarzenie z cyklu „Technologie przyszłości”. Jego celem będzie szukanie odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, żeby elektromobilność stała się w naszym kraju rzeczywistością, a polskie firmy dołączyły do grona światowych liderów. Konferencję z udziałem Prezydenta RP poprowadził Jacek Pochłopień, redaktor naczelny „Wprost”.