Zimowa wycieczka do Krakowa

Jeśli uwielbiamy Kraków latem, to zimowa odsłona miasta sprawi, że pokochamy go całym sercem. Jak się okazuje, Kraków zimą ma jeszcze więcej do zaoferowania niż w ciepłe miesiące. Atrakcje, w jakie obfituje miasto w tym czasie, pozwolą nam spędzić wspaniałe i niezapomniane chwile.