– To właśnie mit Powstania Styczniowego, to wychowanie w kulcie tych, którzy oddali swoje życie, powstając przeciwko reżimowi, dało podwaliny do tego, że kolejne pokolenia stanęły do walki i Polska wybiła się na niepodległość 100 lat temu – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego. Rocznicę powstania uczcili również prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.