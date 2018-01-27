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Prezes PiS o spotkaniu z Tillersonem: Podziękowałem za wsparcie wobec Polski

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Prezes PiS na briefingu prasowym transmitowanym przez TVP Info skomentował swoje dzisiejsze spotkanie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Ogłosił kluczowe kwestie, które zostały poruszone podczas rozmów z amerykańskim politykiem.
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    PANIE JARECZKU LUBU DUBU NIECH ZYJE NAM NASZ PREZES NASZEGO KLUBU PIS...CZY PODZIEKOWAL PAN ZA USTAWE 666 PROCEDOWANO W KONGRESIE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO HOLOKAUST CZYLI ZWROT MIENIA BEZSPADKOWEGO
    ZYDOWSKIEGO WYLICZONO NA KWOTE 65 MILIARDOW DOLAROW GDZIES KOLO ROCZNEGO BUDZETU POLSKI HAILL. CISZA W WASZYCH MEDIACH TYLKO TEN INTERNET KLAMIE ...KIEDY USTAWA O MOWIE NIENAWISCI...PREZESKU PROSIMY ZEBY MICHALKIEWICZA BRAUNA GADOWSKIEGO SUMLINSKIEGO W REALU 24 ITD PUSZCZAC TYLKO Z DUBINGIEM PO ARAMEJSKKU LUB CHINSKI JEZYK....PREZESKU A JEDLISCIE SZABASOWO KOLACJE Z DUMNIE PELZAJACYM ZYDEM DANIELSEM JAK TO WYGLADALO???W TALMUDZIE NAPISANE ZE JESC ZYDOWI PRZY STOLE Z GOJEM TO TAK JAK JESC Z PSEM Z JEDNEJ MISKI....ACHA PRZYSTOLE PREZES JADL .....JESLI MATKA MARIA KACZYNSKA BYLA Z ZYDOWSKIEJ RODZINY TO ZMIENIA POSTAC RZECZY......A JAK GOJE S PISU SOBIE RADZILI...A PAN PREZESUNCIO CWANY RZUCAL IM POD STOL I MOWIL ZE DLA KOTA.....ROZUMIEMY TE 100 ML NA CMENTARZ ZYDOWSKI TRUDNO ZEBY MAMUSIA LEZALA W TAKIM SYFIE W KRZACZORACH ....MOZE NA WAWEL ZACNA MAME.....CHYBA NIE LEZALA BY Z GOJAMI=SMIEC HAILL JARECZKU WAFELKI UKLADAM W GWIAZDE DAWIDA NA TORCIE ZAPRASZAM DO JONNEGO DANIELSA
    • @ drogi Waldku lub jak wolisz z niemiecka WALDI
      Mój pies ratler ma więcej godności .
      • Panie Kaczyński proszę robić swoje i nie oglądać się na sabotażystów z PO. Polacy widzą, że budujecie podstawy niezawisłego państwa i dlatego jesteście bezpardonowo atakowani przez agenturę z totalnej Targowicy. Ludzie to zrozumieli i doceniają waszą determinację. Dlatego nie możecie zawracać z tej drogi bo całe pokolenia Polaków czekają na wolną, silną i sprawiedliwą Rzeczpospolitą.
        • Teraz pytanie konkursowe : Kto kupi amerykański bardzo drogi gaz i nienajnowszy sprzęt z demobilu i to z uśmiechem debila na twarzy? Podpowiadam ,nie będą to Niemcy choć stać ich na  takie ekstrawagancje .
          • Facet przyjechał bezczelnie wciskać nam amerykanski złom , a nasi chwycili sie jak ślepy brzytwy .
            ohyda .
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              Jesli to bez zwiazku z "Holocaust Memorial Day", to moze byc. Ale jesli to ma zwiazek, to wtedy wizyta przy Pomniku Ofiar II Wojny Swiatowej, gdzie symbolicznie leza prochy 6 mln Polakow, wiekszosc to ofiary cywilne, czyli Holokaustu, to Wizyta Pamieci by sie przydala.
              Polska to jedyny kraj, co nie uszanowal wizyta wladz pomnika swych wlasnych ofiar. Slepa plamka???

              Najczęściej komentowane