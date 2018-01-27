Prezes PiS na briefingu prasowym transmitowanym przez TVP Info skomentował swoje dzisiejsze spotkanie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Ogłosił kluczowe kwestie, które zostały poruszone podczas rozmów z amerykańskim politykiem.
Prezes PiS o spotkaniu z Tillersonem: Podziękowałem za wsparcie wobec Polski
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ZYDOWSKIEGO WYLICZONO NA KWOTE 65 MILIARDOW DOLAROW GDZIES KOLO ROCZNEGO BUDZETU POLSKI HAILL. CISZA W WASZYCH MEDIACH TYLKO TEN INTERNET KLAMIE ...KIEDY USTAWA O MOWIE NIENAWISCI...PREZESKU PROSIMY ZEBY MICHALKIEWICZA BRAUNA GADOWSKIEGO SUMLINSKIEGO W REALU 24 ITD PUSZCZAC TYLKO Z DUBINGIEM PO ARAMEJSKKU LUB CHINSKI JEZYK....PREZESKU A JEDLISCIE SZABASOWO KOLACJE Z DUMNIE PELZAJACYM ZYDEM DANIELSEM JAK TO WYGLADALO???W TALMUDZIE NAPISANE ZE JESC ZYDOWI PRZY STOLE Z GOJEM TO TAK JAK JESC Z PSEM Z JEDNEJ MISKI....ACHA PRZYSTOLE PREZES JADL .....JESLI MATKA MARIA KACZYNSKA BYLA Z ZYDOWSKIEJ RODZINY TO ZMIENIA POSTAC RZECZY......A JAK GOJE S PISU SOBIE RADZILI...A PAN PREZESUNCIO CWANY RZUCAL IM POD STOL I MOWIL ZE DLA KOTA.....ROZUMIEMY TE 100 ML NA CMENTARZ ZYDOWSKI TRUDNO ZEBY MAMUSIA LEZALA W TAKIM SYFIE W KRZACZORACH ....MOZE NA WAWEL ZACNA MAME.....CHYBA NIE LEZALA BY Z GOJAMI=SMIEC HAILL JARECZKU WAFELKI UKLADAM W GWIAZDE DAWIDA NA TORCIE ZAPRASZAM DO JONNEGO DANIELSA
Mój pies ratler ma więcej godności .
ohyda .
Polska to jedyny kraj, co nie uszanowal wizyta wladz pomnika swych wlasnych ofiar. Slepa plamka???