Macierewicz ostro o prezydencie: Można się zastanowić, czy nie powrócił do formuły „grubej kreski”

– Można się zastanowić, czy pan prezydent, który jako polityk nie miał możliwości uczestniczenia w Okrągłym Stole, ale powrócił do tej formuły „grubej kreski”, wynikającej z Okrągłego Stołu, że pewne osoby, pewna formacja polityczna będzie do śmierci chroniona – stwierdził na antenie Telewizji Republika były szef MON Antoni Macierewicz, odnosząc się do weta prezydenta dotyczącego tzw. ustawy degradacyjnej.