Posłanka PiS o konieczności strzelania do fok. Minister odpowiada

– Odcinam się od jakiegokolwiek strzelania do fok – deklaruje minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To komentarz odnośnie słów posłanki PiS Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, która stwierdziła, że najlepsza byłaby zgoda na strzelanie do fok.