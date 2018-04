„Czeka mnie teraz najtrudniejsza walka w moim życiu – walka o własne zdrowie” – poinformowała we wpisie na Facebooku senator Lidia Staroń. Polityk zapowiedziała, że choć ona sama na pewien czas będzie musiała zmienić priorytety, to jej współpracownicy pozostają do dyspozycji wyborców.