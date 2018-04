Szef MSZ Jacek Czaputowicz udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi "Le Figaro", w którym stwierdził między innymi, że Polska przyjęła 2,7 tys. migrantów, jednak nie chcieli oni pozostać w Polsce. – Niedopuszczalne jest, że (...) się robi jakieś obozy dla tych ludzi. No to jak tak, to wsadźmy ich do Oświęcimia, akurat jest wolny, więc można by ich tam trzymać, żeby nie uciekli do Niemiec – stwierdził komentując tę wypowiedź szefa resortu Janusz Korwin-Mikke.