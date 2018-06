Sławomir Peszko do swojego krytyka: Chlor masz na drugie imię

Sławomir Peszko wraz z reprezentacją przebywa w Rosji, gdzie przygotowuje się do meczu z Kolumbią. Udział zawodnika Lechii Gdańsk w mundialu jest według niektórych kibiców nieporozumieniem, co wyrazili w komentarzach na Instagramie. Piłkarz włączył się do dyskusji, odpowiadając na komentarze internautów.