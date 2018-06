Szykuje się rewolucja w wyborach do PE? Do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa posłów PiS

Grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt ustawy dotyczący zmian w zasadach przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partia rządząca chce, aby w każdym okręgu było wybieranych co najmniej trzech eurodeputowanych.