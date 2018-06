Dramat i wielkie rozczarowanie - tak w skrócie można opisać to, co Polacy pokazali w meczu z Kolumbią. To już koniec marzeń o awansie Biało-Czerwonych do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji. Zespół Adama Nawałki przegrał za „Los Cafeteros” 0:3 i w fatalnym stylu odpada z walki o wyjście z grupy.