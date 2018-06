To nie tak miało wyglądać. Polacy powinni w dzisiejszym meczu z Japonią walczyć o awans z grupy. Starcie w Wołgogradzie będzie jednak pożegnaniem z mundialem. To, w jaki sposób Polacy zostaną zapamiętani po tych mistrzostwach, zależy wyłącznie od nich. Okazałe zwycięstwo może choć trochę złagodzić nastroje wśród kibiców. Porażka będzie gwoździem do trumny. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Początek spotkania o godz. 16.